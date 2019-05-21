2019/05/21 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أغلقت تركيا موانئها أمام النفط الإيراني، في إمتثال كامل للعقوبات الأميركية على موردها الرئيسي، رغم انتقاد أنقرة العلني لقرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات الاستيراد وتحذيرها من صعوبات في إيجاد بدائل.وأنهى قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات بالكامل على قطاع النفط الإيراني إعفاء دام لستة أشهر منحته لتركيا وسبعة مستوردين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تغلق موانئها أمام النفط الإيراني وكالة خطوة برس.

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