دولة القانون يدعو الولايات المتحدة وإيران للحوار وانهاء الازمة

2019/05/21 | 23:32

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(المستقلة)..دعت كتلة دولة القانون النيابية الولايات المتحدة وإيران للجلوس على طاولة الحوار واتباع الطرق السلمية في إنهاء فتيل الازمة

وعقدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية مساء اليوم اجتماعا برئاسة نوري المالكي ، وحضر الاجتماع وزير التعليم العالي ورئيس الكتلة وعدد من النائبات و النواب .

وتم اثناء اللقاء بحث ومناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية ، فضلا عن التحديات التي تشهدها المنطقة نتيجة الازمة بين امريكا وإيران ، بالاضافة الى مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب والموقف منها .

وأعرب ائتلاف دولة القانون حرصه البالغ على دعم مشاريع القوانين التي تلبي متطلبات المواطن سيما قانون البنى التحتية من اجل المضي في إعمار المدن وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل ، فيما ابدت الكتلة استعدادها لدعم جهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي لانجاح عمل الوزارة والنهوض بواقع التعليم في البلاد .

كما تم التاكيد على رؤية ائتلاف دولة القانون فيما يخص الازمة التي تشهدها المنطقة ، ودعوة أطراف الازمة الى الجلوس على طاولة الحوار واتباع الطرق السلمية في إنهاء فتيل الازمة .

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