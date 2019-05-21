2019/05/21 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ تظاهرات في جنوب المثنى لإنقطاع الكهرباء

21/05/2019 23:07:00 PM |

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واع/ السماوة/ت.ح

شهد جنوب محافظة المثنى، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرات للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء.

وذكر مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), ان" العشرات من أهالي قضاء الخضر جنوب محافظة المثنى تظاهروا اليوم من أمام مبنى مديرية توزيع كهرباء القضاء للمطالبة بتحسين واقع التجهيز وتحسين الفولتية".

وأضاف," كما طالب المتظاهرون بإنجاز المشاريع المتلكئة وفك الاختناقات".

ت/م.م

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