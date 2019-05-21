مصادر: الانتربول يلقي القبض على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم بمطار بيروت

2019/05/21 | 23:33

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بغداد اليوم - متابعة

افادت مصادر صحفية ، الثلاثاء 21 ايار 2019، بالقاء القبض على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم بمطار بيروت.

وقالت المصادر بان الانتربول القى القبض على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم ، على خلفية مذكرة قبض صادرة بحقه من القضاء العراقي لتورطه بملفات امنية وفساد مالي".

بغداد اليوم - بغداد

ثمن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء (19 ايار 2019)، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في محافظتي نينوى والأنبار، مؤكداً على ضرورة تطوير برامجها في إعادة الإعمار.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان، إن الاخير "است

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مطلع ، الثلاثاء 21 ايار 2019، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى ايران.

واوضح المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " رئيس مجلس النواب سيجري غداً الاربعاء او بعد غد الخميس زيارة رسمية الى طهران للقا

بغداد اليوم - بغداد

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس، الثلاثاء (19 ايار 2019)، من بوادر صراع اقليمي في العراق، فيما رجحت عودة التظاهرات.

وقالت هينيس في كلمة لها خلال جلسة مجلس الامن الدولي، الخاصة بالعر

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