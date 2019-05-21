2019/05/21 | 23:33

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الزوراء يكتسح الوصل الاماراتي في وداعه دوري أبطال آسيا

بغداد/...



أكتسح فريق الزوراء، مضيفه الوصل الاماراتي، مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويحتل الزوراء، المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصل متذيل الترتيب.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لخروج الفريقين من التصفيات الآسيوية.

وفاز الزوراء اليوم على الوصل 5- 1.

وأفتتح الوصل النتيجة مبكراً بهدفه الوحيد د 5 بقدم لاعبه حسن محمد، وعاد النوارس سريعاً للقاء حيث سجل علاء عباس هدف التعادل في د 22 وأحمد فاضل د 39، وعاد عباس ليسجل الهدف الثالث والشخصي الثاني له.

كما سجل أحمد جلال الهدف الرابع في الشوط الثاني د51 ومهند عبد الرحيم 59.انتهى1

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