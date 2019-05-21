2019/05/21 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة القانون يدعم جهود وزير التعليم لانجاح عمل الوزارة والنهوض بواقع التعليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 23:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يدعم جهود وزير التعليم لانجاح عمل الوزارة والنهوض بواقع التعليم ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يدعم جهود وزير التعليم لانجاح عمل الوزارة والنهوض بواقع التعليم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).