ترامب: قطاع صناعة الاسلحة في بلادنا يريدون الحروب وقد جن جنونهم حينما أعلنت الانسحاب من سوريا

2019/05/21 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قالالرئيس الاميركي دونالد ترامب ان قطاع صناعة الأسلحة في بلادنا يريد الحروب وقد جن جنونهم حينما أعلنت الانسحاب من ⁧سوريا⁩.

واتهم ترامب تجار وصناع الاسلحة في بلاده بالسعي الدائم لايقاد نار الحروب لترويج تجارتهم كان لهم مواقف معادية لقرارات الادارة الاميركية وفي مقدمتها قرار سحب الق...

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