الحلبوسي يبحث مع مسؤولة أممية مشاريع البرنامج الإنمائي في المدن المحررة

2019/05/21 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد

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