2019/05/21 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء عن خطة جديدة بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي “بريكست” معتبرة أنها تشكل “فرصة أخيرة” للخروج من المأزق.وتتكون الخطة من عشر نقاط، وتشمل إبقاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي بشكل مؤقت، وإعطاءَ النواب فرصة للتصويت بشأن إجراء استفتاء ثان للانسحاب.ووصفت ماي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تتضمن استفتاء ثانيا..



ماي تكشف خطة جديدة للبريكست وكالة خطوة برس.

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