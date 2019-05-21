ميسي على رأس قائمة منتخب الأرجنتين استعدادا لكوبا أمريكا

2019/05/21 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، ، تشكيلة من 23 لاعبا استعدادا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق الشهر المقبل في البرازيل.وتضم التشكيلة القائد ليونيل ميسي، ويغيب عنها ماورو إيكاردي وغونزالو هيغواين.وقال المدرب في مؤتمر صحافي في مركز تدريب إزيزا بالقرب من بوينس آيرس إن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، وبينهم العائدان سيرخيو

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