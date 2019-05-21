فيصل_العيساوي لـ

2019/05/21 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - التسليح الأميركي للحشد العشائري توقف منذ أكثر من عام

- لا يوجد نفوذ إيراني في الأنبار

- الشركات الإيرانية مرحب بها للعمل في الأنبار

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