2019/05/21 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرير- إنعام العطيوي

عدسة- ادهم يوسف

تنفيذاً لتوجيهات وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني باشرت دائرة الفنون التشكيلية بترميم وصيانة النصب والتماثيل في وزارة الثقافة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مقر وزارة الثقافة يشهد حملة دائرة الفنون لصيانة النصب والتماثيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مقر وزارة الثقافة يشهد حملة دائرة الفنون لصيانة النصب والتماثيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).