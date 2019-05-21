2019/05/21 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليست جميع ردود فعل الجسم اليومية على المؤثرات الخارجية من دون خطورة.فمثلا السعال هو علامة أولى لمرض أو حتى أكثر من ذلك.فماذا يخفي من عواقب للجسم والصحة عموما؟ ويشير السعال في الحالات العادية إلى أولى الإصابة بالمرض، مثل الإنفلونزا والحساسية أو أمراض البرد.ولكن في بعض الحالات يكون علامة لما هو أكبر وأخطر،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل السعال مرض عرضي أم خطر قاتل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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