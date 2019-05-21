2019/05/21 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يكشف السبب لحشد القوات الأمريكية في الخليج العربي

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