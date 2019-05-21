هود للفياض: ملتزمون بعدم استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أية دولة أخرى

2019/05/22 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى جوي هود القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وذكرت السفارة الاميركية في بيان، أن هود أكد للفياض التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أية دولة اخرى، مبينا أن العراق أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة،

ولفت هود الى أن بلاده تريد حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة، مجددا تأكيده على أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع قوات الأمن العراقية من خلال تقديم المشورة والتدريب، وتجهيز قوات الأمن العراقية في جهودها للقضاء على داعش كونه يشكل تهديداً للعراق.

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