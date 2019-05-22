2019/05/22 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - الديوانية

أنقذ شرطة النجدة بمحافظة الديوانية، الثلاثاء، امرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر داخل المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن امرأة من أهالي محافظة الديوانية، حاولت، الانتحار عن طريق القاء نفسها من جسر في أحد فروع نهر الفرات بالمحافظة.

وأضاف، أن شرطة المحافظة تمكنت من انقاذ المرأة قبل الانتحار في النهر.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد كشفت، الثلاثاء 23 نيسان 2019، عن تسجيل 132 حالة ومحاولة انتحار في المحافظات العراقية خلال الربع الأول من العام 2019.

ووفق وثائق حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، تضمنت تقارير نشرتها منظمات حقوق الانسان في العراق، اشارت إلى أن حالات الانتحار بلغت (2000) حالة وبدوافع مختلفة للفترة بين 2015- 2017 وهي ارقام مفزعة عند مقارنتها مع حوادث الانتحار للفترة بين 2003- 2013 والتي ذكرت أكثر من (1500) حالة، وغالبا ما تكون هذه الحالات اقل من حوادث الانتحار الفعلية لتفادي معظم المجتمع التبليغ عنها.

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، الثلاثاء (19 ايار 2019)، عن مصرع وإصابة 9 اشخاص بحادث مروري في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان إن "حادثا مروريا وقع من جراء تصادم عجلتين على طريق بدرة في محافظة واسط، نتيجة السرعة ال

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بمحافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، ضبط أدوية مهربة، والعثور على أكدس للعتاد، في مدينة الموصل.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 13 مطلوبا بينهم متهم بالإرهاب في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وقال الناطق باسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان، إن "شرطة المحافظة تواصل عمليات الدهم والتفتيش في تنفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصورة .. انقاذ امرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر بالديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصورة .. انقاذ امرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).