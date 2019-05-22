2019/05/22 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائد عمليات نينوى يعلن قتل ثمانية عناصر من "داعش" بينهم قيادي

بغداد/...اعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، الثلاثاء، مقتل ما يسمى مسؤول الامنية في ولاية نينوى بتنظيم "داعش" عند محاولته دخول الحدود العراقية، بالاضافة الى سبعة عناصر من التنظيم.

وقال الجبوري في بيان، إنه "تم قتل القيادي في داعش ابو غفران المدعو عايد مشعل محمد عوّاد الزبيدي مسؤول الامنية في ولاية نينوى والذي تقلد عدة مناصب في تنظيم داعش بضربة جوية قرب قرية ام جريس عندما كان يحاول دخول الحدود العراقية".





واضاف الجبوري، "كما تم قتل سبعة دواعش في نفق بضربة جوية في قرية حريش قرب منطقة عين الجحش غرب الموصل".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات نينوى يعلن قتل ثمانية عناصر من "داعش" بينهم قيادي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات نينوى يعلن قتل ثمانية عناصر من "داعش" بينهم قيادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).