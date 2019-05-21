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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب عبد المهدي: السماح للمركبات بالخروج ساحة الفارس العربي باتجاه شارع الزيتون

21/05/2019 23:59:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن سكرتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن السماح للمركبات بالخروج من ساحة الفارس العربي باتجاه شارع الزيتون اعتباراً من الخميس المقبل.

وذكر تصريح لـ الفريق الركن محمد حميد البياتي نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "سيسمح للعجلات بالتنقل ضمن توقيتات فتح المنطقة الخضراء بالخروج من ساحة الفارس العربي باتجاه شارع الزيتون اعتبارا من بعد يوم الخميس بعد رفع كافة التجاوزات التي كانت متواجدة على نفق الزيتون واقواس ساحة اكيتو للاحتفالات".

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