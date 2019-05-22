2019/05/22 | 00:06

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الحلبوسي يستقبل الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الممثل

المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق السيدة زينة

علي أحمد والوفد المرافق لها.وأكد سيادته خلال اللقاء على أهمية عمل منظمات الأمم المتحدة ودورها

في العمل الإنساني، ولا سيما مشاريع البرنامج الإنمائي في المدن

المحررة التي تعرضت إلى أضرار كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا

إلى ضرورة تطوير برامجها في إعادة الإعمار؛ للمساعدة على عودة

النازحين.وثمَّن رئيس مجلس النواب عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نينوى

والأنبار، ووعد أن يحثَّ الحكومة على الإسراع بتسديد حصتها المالية

لصندوق البرنامج؛ من أجل تشجيع الدول المانحة على سداد

التزاماتها.من جانبها أشادت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بدعم

رئيس مجلس النواب لبرامجها في مجال إعادة بناء وترميم البنى التحتية

في المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، مشيرةً إلى استعدادها للعمل

مع الحكومة العراقية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.=========المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب21 أيار 2019

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