مكتبه يوضح حقيقة اعتقال نجم الدين كريم في مطار بيروت

2019/05/22 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى مكتب محافظ كركوك السابق، الأنباء التي نشرت عن اعتقاله في مطار بيروت الدولي.

فقد أكد مكتب محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم، أن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والتي أشارت إلى إلقاء القبض على كريم، غير صحيحة".وقد أصدر المكتب الصحفي لكريم توضيحاً نفى فيه ما أشيع عن اعتقاله.وجاء في نص البيان "مرة أخرى عمدت قنوات إعلامية كدأبها وبعيداً عن أسس وأعراف العمل الصحفي إلى نشر خبر مضلل، زعمت فيه أن نجم الدين كريم تم اعتقاله في مطار بيروت لدى زيارته إلى لبنان.وأضاف "نعلن لجميع مواطني كردستان، وخاصة أبناء مدينة كركوك، أن الخبر كاذب جملة وتفصيلاً، وأن كريم سافر إلى خارج الوطن لأعمال اعتيادية ودبلوماسية وسيعود إلى اقليم كردستان في الأسبوع القادم".وتابع البيان "في نفس الوقت نود أن نبيّن أن الهدف من اختلاق مثل هذه الأخبار هو تضليل المواطنين وتشتيت الرأي العام عن المشاكل والأزمات التي تمر بها محافظة كركوك حالياً".وكانت أنباء أفادت مساء اليوم بأن سلطات مطار بيروت ألقت القبض على محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم، بناء على مذكرة اعتقال سابقة صادرة بحقه من القضاء العراقي.انتهى

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