تشيلسي يخسر معركة التعويض المادي مع كونتي

2019/05/22 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بعد صراع قضائي، رضخ تشيلسي إلى قرار المحكمة والذي سيضطره لدفع مبلغ ضخم لمدربه السابق أنطونيو كونتي ويصل هذا المبلغ إلى 9 مليون جنيه إسترليني.

فريق تشيلسي اتهم المدرب الإيطالي بخرق قواعد عقده في الموسم الثاني، ولكن المحكمة الرياضية حكمت في صالح أنطونيو كونتي وأصبح البلوز مضطرين لدفع مبلغ تعويضي ضخم للإيطالي.بعد إقالة كونتي في يوليو الماضي، طالب كونتي بدفع راتبه كاملاً من قبل الادارة، ولكن حينها رفض فريق تشيلسي ذلك وهو ما تسبب في خلاف بينهما أدى إلى لجوء المدرب إلى المحكمة.وحاول كونتي أن يحصل على مبلغ أكبر من ادارة تشيلسي نظراً لأن اقالته جاءت في وقت متأخر من الصيف مما صعب حصوله على مهمة جديدة في الصيف الماضي.يذكر أن مدرب البلوز السابق أصبح قريباً من تولي تدريب إنتر ميلان في ظل عدم استقرار المدرب الحالي لوتشيانو سباليتي والذي تطالب الجماهير برحيله.

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