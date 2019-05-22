السفير العراقي لمدير مكتب شبكة الإعلام: نتابع قضية توقيف محافظ كركوك السابق مع السلطات اللبنانية

2019/05/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير العراقي لدى لبنان الدكتور علي العامري في تصريح خاص لمدير مكتب شبكة الاعلام العراقي في بيروت امين ناصر، متابعته قضية توقيف محافظ كركوك السابق

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