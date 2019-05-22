واع تنشر ملخص المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

2019/05/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية "واع"، ملخص المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراءعادل عبد المهدي.

وفي ما يلي الملخص:

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