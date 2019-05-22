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الحكومة تمنح عيدية لكل اسرة 100 الف دينار عراقي


الحكومة تمنح عيدية لكل اسرة 100 الف دينار عراقي
2019/05/22 | 00:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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