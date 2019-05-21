الزوبعي: سأرفع دعوى قضائية بشأن فوز الحلبوسي برئاسة البرلمان.. ومتأكد من كسبها هذه المرة

2019/05/22 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكدالنائب عن كتلة القرارطلال خضير الزوبعي عزمه رفع دعوى قضائية جديدة بشأن بطلان انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال الزوبعي في تصريح له: "سأرفع دعوى جديدة ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن بطلان انتخابه"، مبينا أن "الدعوى السابقة التي رفعتها ضد الحلبوسي، ردت علي قبل شهري...

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