2019/05/22 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت انباء صحفية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، ان الانتربول الدولي احتجز محافظ كركوك نجم الدين كريم في مطار بيروت، فيما نفى مكتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع إنكار مكتبه.. محافظ كركوك السابق محتجز في مطار بيروت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع إنكار مكتبه.. محافظ كركوك السابق محتجز في مطار بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).