فيصل العيساوي لـ

2019/05/22 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - يجب التركيز على مصلحة العراق في الصراع الأميركي الإيراني

- أميركا غير جادة في الحرب ضد إيران

- إيران ليست ساذجة لازعاج أميركا بصاروخ كاتيوشا

- الكويت

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