العمليات المشتركة تكشف عن حركة الطيران الكثيف جنوبي بغداد

2019/05/22 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، حركة الطيران الكثيف جنوبي العاصمة بغداد مساء أمس الثلاثاء.

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