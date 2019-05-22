بعد 81 سنة في عش الزوجية وفاة الزوج الأقدم في العالم

2019/05/22 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي في اليابان المعمر الذي قضى عمره المديد في “زنزانة” الحياة الزوجية المشتركة لفترة تجاوزت 81 عاما.وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن ماساو ماتسوموتو، البالغ من العمر 108 أعوام، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في مدينة تاكاماتسو.وعاش ماساو مع زوجته ماياكو (101 عاما ) حياة مشتركة بلغت 81 عاما و201 يوما.ولدى الزوجان

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