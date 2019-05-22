شعار “نينوى السلام الدائم” يجمع مكونات المحافظة

2019/05/22 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو أقام فريق دحق دنحكي في المدينة القديمة بمدينة الموصل جلسة تعارف و مأدبة إفطار تحت(شعار نينوى السلام الدائم) واحتفالاً باليوم العالمي للتنوع الثقافي بين مجموعة من ناشطي سهل نينوى وشنگال وأهالي الموصل وبحضور ناشطين وشخصيات اجتماعية ورجال دين.وذكر مواطنون من الموصل في حديث ل”ايزيدي 24″ ان ” جلسة […]

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