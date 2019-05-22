سطو مسلح وسرقة نقود ومصوغات ذهبية من منزل في بغداد

2019/05/22 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بقيام مسلحين مجهولين بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل في بغداد.

وقال المصدر في حديث

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