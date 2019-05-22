كاظم الصيادي لـ

2019/05/22 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - العراق جزء لا يتجزأ من الأزمة الأميركية الإيرانية

- السعودية وإسرائيل هما من تسعيان لتأجيج الحرب بين أميركا وإيران

- كل دول المنطقة ستتضرر من الصراع

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