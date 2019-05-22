2019/05/22 | 00:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- - العراق جزء لا يتجزأ من الأزمة الأميركية الإيرانية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاظم الصيادي لـ "العهد": الحرب المفترضة بين أميركا وإيران سترفع سعر برميل النفط إلى 400 $) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
- السعودية وإسرائيل هما من تسعيان لتأجيج الحرب بين أميركا وإيران
- كل دول المنطقة ستتضرر من الصراع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاظم الصيادي لـ "العهد": الحرب المفترضة بين أميركا وإيران سترفع سعر برميل النفط إلى 400 $) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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