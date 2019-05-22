الكونغرس الأمريكي: ليست لدينا نية لإعلان الحرب ضد إيران

2019/05/22 | 01:06

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بغداد اليوم - متابعة

أكد الكونغرس الأمريكي، الاربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوضح أنه لا يريد الحرب مع إيران لكنه لم يستبعد الخيار العسكري.

وقال عضو بالكونغرس إنهم استمعوا إلى إحاطة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول التهديدات الإيرانية، وأن الأخير قال إنه لا توجه لشن حرب ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد إيراني.

وبين عضو الكونغرس أن واشنطن سترد على أي إجراء عدائي من جانب إيران، مطالبا طهران بتغيير سلوكها.

من جهته، صرح النائب، مايك مكول، الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية، بأنه لا توجد نية لخوض حرب في المنطقة.

وأضاف في تصريح للصحفيين أن هذه عملية "ردع لوقف تصعيد إيران وعدوانها".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه لم يتم التوصل بعد إلى استنتاج نهائي يمكن التحدث عنه علنا، مضيفا: "لكن علما بكل النزاعات الإقليمية، التي شهدناها على مدار السنوات الـ 10 الماضية، وكذلك شكل هذه الهجمات، يبدو أنه من الممكن بما فيه الكفاية أن إيران تقف وراء ذلك".

بغداد اليوم- متابعة:

وافق مجلس الأمن، الثلاثاء، على إرسال مساعدات إنسانية بقيمة 5.75 مليون دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية، في إطار تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها ومواجهة الأزمة الغذائية.

وجاء القرار الصادر عن مجلس الأمن؛ من أجل السماح لصندو

بغداد اليوم- متابعة

قال جيمس كارافانو، نائب رئيس دراسات السياسات الدفاعية والأجنبية لدى مؤسسة التراث الأميركية، إن كلا من الولايات المتحدة وإيران يبتعدان في تصريحاتهما عن الرغبة في الحرب.

وأشار كارافانو، في تصريح نقلته "إندبندنت عربي

بغداد اليوم - متابعة

دعا نحو 400 عضو من مجلسي الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء (21 أيار 2019)، الرئيس دونالد ترامب، إلى الإبقاء على القوات الأمريكية في سوريا والتصدي لخطر الجماعات الإرهابية الذي "يهدد أقرب الحلفاء في المنطقة".

ووقع أع

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