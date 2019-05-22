2019/05/22 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير البلاد لدى لبنان: "نتابع قضية توقيف محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من قبل شرطة الانتربول الدولي في مطار بيروت مع السلطات اللبنانية وفق القوانين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/22 | 01:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير البلاد لدى لبنان: "نتابع قضية توقيف محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من قبل شرطة الانتربول الدولي في مطار بيروت مع السلطات اللبنانية وفق القوانين") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير البلاد لدى لبنان: "نتابع قضية توقيف محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من قبل شرطة الانتربول الدولي في مطار بيروت مع السلطات اللبنانية وفق القوانين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).