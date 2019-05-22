النجف الأشرف.. الكرعاوي يجري جولة ميدانية للمدينة القديمة للاطلاع على الواقع الخدمي

2019/05/22 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف الأشرف

أجرى النائب الأول لمحافظ النجف الأشرف هاشم الكرعاوي جولة ميدانية للمدينة القديمة ابتدأت من مجسرات ثورة العشرين وبرفقة معاون مدير البلديه وآمر

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