الحلبوسي يحث الحكومة على تسديد حصتها المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

2019/05/22 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد والوفد المرافق لها.

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