في السياسة التركية: لماذا يجب الاستماع لداوود أوغلو؟

2019/05/22 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عامين من اليوم كان أحمد داوود أوغلو (مولود في عام 1959) قد تنحى عن منصبه كرئيس لوزراء تركيا، بعد فترة من

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