السلطات الامنية توضح سبب النيران واصوات الانفجارات في الكاظمية ببغداد

2019/05/22 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد يوم الاربعاء ان السنة النيران التي شوهدت، واصوات الانفجارات التي سُمعت ناجمة عن احتراق نفايات في احد المعسكرات بمدينة الكاظمية ببغداد.

واوضح بيان صادر عن القيادة اليوم، "نحيط عناية الأخوة المواطنين إلى أن مشاهدة لهب النيران وحدوث بعض الاصوات في أحد المعسكرات المتروكة في منطقة الدباش نتيجة احتراق بعض النفايات داخل المعسكر لذا نسترعي انتباه المواطنين".

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