التيار الصدري ودعوى محاربة الفساد في العراق

2019/05/22 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت أحداث العنف في النجف والناصرية وبغداد، المتمثلة بهجمات على المولات والمراكز التجارية، لغطا في العراق كاد أن يغطي على الأزمة الأهم

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