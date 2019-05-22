أمير الكويت: نعيش ظروفا بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة

2019/05/22 | 01:37

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بغداد اليوم - متابعة

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارة إلى مبنى وزارة الخارجية "إننا ...





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