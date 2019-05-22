واشنطن تحذر البنوك العراقية من التعاملات النقدية مع المصارف الإيرانية

2019/05/22 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى خليل * تسعى معظم الدول الى العمل ضمن منظومة دقيقة وحذرة في التعاملات النقدية والمصرفية كونها تؤثر وبشكل مباشر على

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