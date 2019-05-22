2019/05/22 | 01:39

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إنقاذ فتاة حاولت رمي نفسها أعلى مجسر ابي الفضل ع في الديوانية

الاربعاء

22

ايار

2019 :

01:30 am

19

تمكنت دوريات قسم شرطة النجدة بأمرة مديرها العقيد نجاح محمود سلطان

وعدد من المنتسبين وبمساعدة عدد من شباب الديوانية الغيارى من إنقاذ

فتاة تبلغ العشرين من العمر حينما حاولت رمي نفسها من أعلى مجسر ابي

الفضل ع حيث تم تسليمها آلى ذويها بسلام

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