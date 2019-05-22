: اتفاق نهائي بين يوفنتوس وجوارديولا

2019/05/22 | 01:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {متابعة: الفرات نيوز}تسببت شبكة "راديو سبورتيفا" في إثارة التكهنات حول مستقبل مدرب فريق مانشستر سيتي "بيب جوارديولا".

الشبكة العالمية زعمت أن "جوارديولا" توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي يوفنتوس من أجل تدريب الفريق الإيطالي بدءًا من الموسم المقبل.وكانت السيدة العجوز قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن المدرب "ماسيمليانو أليجري" سيغادر تورينو نهاية الموسم الحالي.ومنذ ذلك الوقت ارتبط أكثر من مدرب بإمكانية تدريب يوفنتوس مثل "جوارديولا" ومدرب ليفربول "يورجن كلوب" ومدرب توتنهام "ماوريسيو بوتشيتينو".وحسب الشبكة المذكورة، فإن هناك اتفاق نهائي بين مسئولي اليوفي و"جوارديولا" حول انتقال الأخير إلى صفوف الفريق.وأفادت أن عقد "جوارديولا" في يوفنتوس سيكون ساريًا لمدة أربع سنوات.يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أخرى أن إدارة مانشستر سيتي تنوي منح "جوارديولا" عقدًا جديدًا،

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