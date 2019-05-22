العراق يبحث عن دور الوسيط بين واشنطن وطهران

2019/05/22 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت القوى السياسية العراقية، بحضور زعماء أبرز الميليشيات المسلحة، “مبادئ عامة” تمهيدا لتوقيع ميثاق شرف يلزم بالحياد إزاء الصراع الأميركي الإيراني في

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