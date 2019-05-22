لماذا يجب وقف المساعدات العسكرية الأميركية غير المحدودة لإسرائيل؟

2019/05/22 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشير الكاتب بيتر بينارت إلى إعلان النائبة الأميركية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز المتمثل في تصريحها بأن موضوع المساعدات التي تقدمها بلادها إلى إسرائيل

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