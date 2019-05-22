عبد المهدي في مؤتمره الأسبوعي: جميع القوى العراقية متفقة على ما تحاول الحكومة تأكيده وفعله

2019/05/22 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت "العهد نيوز" مؤتمر مجلس الوزارء الأسبوعي الذي يعقده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقد نوه عبد المهدي إلى نقاط عدة، وذكر مراحل تم إنجازها

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