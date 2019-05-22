الجبوري: الموصل لم تحظ بوزير واحد

2019/05/22 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري ليلة أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أول من بدأ بفصل النائب عن صلاح الدين (أبو

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