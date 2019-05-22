2019/05/22 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tzfuLdBo7uI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجدار الرابع مع علاء الحطاب / محافظات.. وازمة صلاحيات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجدار الرابع مع علاء الحطاب / محافظات.. وازمة صلاحيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).