2019/05/22 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في تحليل، اليوم الثلاثاء، أن شبكة المقاتلين الموالين لإيران بالشرق الأوسط لا تمتثل كليا للأوامر التي تتلقاها من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تسيطر إيران فعلاً على مليشياتها بالمنطقة؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تسيطر إيران فعلاً على مليشياتها بالمنطقة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).