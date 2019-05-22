فرنسا تنأى بنفسها عن تداعيات انسحاب إيران من الاتفاق النووي

2019/05/22 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن أوروبا التي تواجه ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة بشأن التجارة مع إيران، لن تخضع لتحذيرات

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